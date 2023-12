Operazione sorpasso. Se la Torres vince domani sera al "Vanni Sanna" contro il Pineto si ritroverà di nuovo in vetta alla classifica. Da sola. La capolista Cesena gioca questa volta il giorno dopo, sabato a Perugia, in un big match che è l'ultima spiaggia per gli umbri di poter ancora concorrere alla promozione diretta in serie B.

La squadra sassarese pensa giustamente solo alla propria partita. Il Pineto è avversario quadrato, solido, che ha perso solo tre gare: 1-0 ad Ancona e Olbia e 3-0 sul campo della Lucchese, l'unica gara veramente sbagliata nel girone d'andata.

A fronte di un'ottima difesa, l'attacco è puntuale ma raramente segna più di un gol, però come la Torres anche gli abruzzesi sono pericolosi nel secondo tempo, specialmente negli ultimi 20 minuti.

