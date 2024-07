Sei-sette gradi in meno rispetto a Sassari e persino qualche spruzzata di pioggia. Clima decisamente più favorevole per il lavoro nel ritiro di Sappada, il comune più alto del Friuli-Venezia Giulia coi suoi 1.245 metri sopra il livello del mare.

La Torres proseguirà qui la preparazione sin quasi alla fine di luglio, quando rientrerà a Sassari in vista del match contro il Mantova di Coppa Italia, in programma al "Vanni Sanna" il 3 agosto.

Sono 24 i giocatori a disposizione del tecnico Alfonso Greco. Tolti i due portieri della Primavera, Petricciuolo e Stangoni, sono ben 19 i rossoblù confermati e solo tre (finora) quelli nuovi: il difensore mancino Coccolo, ex Cesena, il centrocampista Brentan, ex Albinoleffe, e l'ala Varella, proveniente in prestito dalla Reggiana.

