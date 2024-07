Avvio normale, finale duro. Il sorteggio del calendario fa debuttare la Torres nel suo terzo campionato consecutivo in serie C al "Vanni Sanna" contro la Vis Pesaro. L'appuntamento è per il 25 agosto. La giornata successiva trasferta a Pescara, formazione ancora da inquadrare dopo la partenza del tecnico Zeman qualche mese fa e quello freschissimo del ds Delli Carri.

La terza giornata propone l'inedito scontro col Milan, seppur la formazione Under 23. Dalla decima giornata in poi il calendario presenta diversi scontri ostici, almeno sulla carta: Ternana, Perugia, Virtus Entella, Ascoli e Lucchese tra le mura amiche, Rimini in trasferta.

Da ricordare che la stagione per i rossoblù di Greco inizierà il 3 agosto, sempre al "Vanni Sanna" contro il mantova per la Coppa Italia maggiore.

