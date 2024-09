Il tempo di festeggiare la prima vittoria della sua nazionale, San Marino, in una gara ufficiale (1-0 sul Liechtenstein) e Nicola Nanni approderà a Sassari. La Torres ha ingaggiato l’attaccante classe 2000 per rinforzare un reparto che ancora non sa se potrà recuperare Adama Diakite, l'unico centravanti.

Nanni è alto un metro e novanta e sa fare a sportellate in area oltre che fare la boa. Nella disgraziata stagione passata dell'Olbia ha segnato solo 4 reti (ma ha anche fornito 5 assist) in 34 presenze, però le caratteristiche da prima punta servono come il pane alla squadra sassarese, che gioca decisamente meglio dei galluresi e quindi potrebbe fornire più palloni a Nanni.

Il giocatore sanmarinese ha indossato anche le maglie di Lucchese e Cesena oltre che quelle della sua nazionale, sia la Under 17, sia la maggiore.

© Riproduzione riservata