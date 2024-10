La prima sconfitta del campionato arriva all’ottavo turno, contro l’Arezzo che espugna meritatamente il “Vanni Sanna” per 2.0 con la doppietta nel primo tempo di Ogunseye. I toscani hanno dominato la gara sia tatticamente sia come rapidità di pensiero e azione, con i rossoblù di Greco apparsi stranamente lenta.

La Torres ha possesso palla da subito, ma il ritmo tiro all’8’ è dell’Arezzo con Chierico: potente da fuori area, respinto col petto da Zaccagno. E sono proprio i toscani a sbloccare il match al 10’ con Ogunseye che su cross di Gaddini si libera dei difensori e incorna a pochi metri. Grande ripartenza Arezzo al 33’ con lancio centrale per Pattarello che scatta, va verso sinistra e prova ad angolare, ma non sorprende Zaccagno. Ancora i toscani pericolosi al 35’ con Gaddini che dal limite spara bordata sotto la traversa: il portiere di casa mette in angolo. Antonelli, al rientro, è in difficoltà e prima del riposo Greco lo richiama in panchina facendo entrare Fabriani che va a destra e Dametto al centro.

La Torres è lenta e poco aggressiva, l’Arezzo raddoppia: al 45’ va via Renzi a destra che mette in mezzo: Ogunseye conclude dal centro e la deviazione di un giocatore inganna Zaccagno.

Nella ripresa dentro Liviero e Varela che subito in progressione dal centro a destra propone un cross pericoloso. All'80' punizione di Fischnaller diretta al "sette" sinistro, ma il portiere vola e ci arriva. La Torres preme ma verso il finale un retropassaggio corto di Fabriani costringe Zaccagno a usicre dall'area e atterrare il lanciato Pattarello. Cartellino rosso. La gara finisce con Zambataro portiere perché non ci sono più sostituzioni.

© Riproduzione riservata