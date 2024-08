La partitella col Latte Dolce è servita ai rossoblù della Torres per non restare fermi in attesa della prossima gara ufficiale, quella di sabato prossimo per la Coppa Italia di serie C. Si giocherà ancora al "Vanni Sanna" (inizio alle 20.30) e l'avversaria sarà l'Albinoleffe, che milita nel girone A della Terza Serie.

La formazione bergamasca ha eliminato il Sestri Levante dopo una partita dall'andamento folle: doppio vantaggio con reti di Munari e Zoma dopo appena nove minuti e pareggio del Sestri già nel primo tempo. la rete della vittoria è arrivata al 94' a opera di Capelli.

Il tecnico Greco punta al recupero dei giocatori acciaccati che hanno saltato l'allenamento congiunto col Latte Dolce: i difensori Antonelli e Dametto (tanto che Zambataro nel secondo tempo ha fatto il difensore a destra), il centrocampista Giorico, le punte Goglino, Scotto e lo stesso Diakite uscito sabato dopo pochi minuti per precauzione dopo un leggero fastidio muscolare.

