Soltanto la prima gara steccata da punte e trequartisti ha impedito alla squadra sassarese di cogliere una vittoria legittima ad Ancona. Sarebbe stata la settima di fila, come all'andata, comunque 19 punti su 21 sono un eccellente bottino.

La prestazione è stata persino superiore a quella di alcune gare vinte, ma si sa che nel calcio il peso di una rete è schiacciante rispetto alla qualità del gioco.

Una partita all'asciutto non preoccupa: i quattro attaccanti della Torres Ruocco, Fischnaller, Scotto e Diakite hanno finora realizzato 35 reti. A queste vanno aggiunte le 9 di trequartisti ed esterni, con Zecca (4 gol) che è il più prolifico tra quelli che giocano dietro gli attaccanti.

Il +8 di vantaggio sulla Carrarese è divario ancora cospicuo a sei giornate dal termine. Possono bastare tre vittorie per la certezza (quindi basta sfruttare le tre fare interne) anche se va ricordato come a parità di vittorie sia la Carrarese che vanta il miglior saldo reti grazie al 5-1 del ritorno rispetto al 2-0 maturato all'andata per i rossoblù.

