Squadre di nuovo in campo per la nona giornata del campionato di Serie A, in cui spiccano i due big match Roma-Napoli e Inter-Juventus.

Ecco il quadro delle partite con risultati e marcatori.

Venerdì

Torino-Genoa 3-2 (Sanabria, Pobega, Destro, Brekalo, Caicedo)

Sampdoria-Spezia 2-1 (aut. Gyasi, Candreva, Verde)

Sabato

Salernitana-Empoli 2-4 (Pinamonti, Cutrone, aut. Strandberg, Pinamonti su rig., Ranieri, aut. Ismajli)

Sassuolo-Venezia 3-1 (Okereke, Berardi, autogol di Henry, Frattesi)

Bologna-Milan 2-4 (Leao, Calabria, autogol di Ibrahimovic, Barrow, Bennacer, Ibrahimovic)

Domenica

Atalanta-Udinese 1-1 (Malinovsky, Beto)

Fiorentina-Cagliari 3-0 (Biraghi su rig., Gonzalez, Vlahovic)

Verona-Lazio 4-1 (Simeone, Simeone, Immobile, Simeone, Simeone)

Roma-Napoli

Inter-Juventus

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata