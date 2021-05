Il cammino del Cagliari verso la permanenza in A passa attraverso la difficile tappa del Meazza contro il Milan. Non è l’ultima spiaggia, perché i rossoblù hanno accumulato un buon vantaggio e potrebbero persino salvarsi prima di scendere in campo, se il Crotone fermasse il Benevento.

In ogni caso basta un punto, da raccogliere domani a San Siro o nell’ultima di campionato alla Sardegna Arena contro un Genoa già salvo.

Ma Leonardo Semplici non fa calcoli e pensa una partita alla volta: “A Milano scenderemo in campo con la miglior formazione possibile. Tre partite in una settimana sono tante, valuteremo la condizione di alcuni giocatori. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, non vogliamo pensare troppo ai risultati delle dirette avversarie. La salvezza è vicina ma manca ancora un ultimo sforzo”.

Gli avversari: “Il Milan è in gran forma, ha valori, compattezza e qualità in tutte le fasi. Starà a noi cercare di mettere in campo le nostre doti: mentalità, voglia, desiderio di arrivare al traguardo. Andremo a San Siro con grande rispetto dell'avversario ma anche con personalità e coraggio: se pensiamo di stare tutti dietro ad aspettare il Milan, potremmo avere qualche problema in più. Sappiamo di poterli mettere in difficoltà e conseguire un risultato positivo: non sarà semplice, però abbiamo dimostrato di potercela giocare con fiducia”.

E’ un momento cruciale della stagione: “Certamente sarebbe stato meglio vincere mercoledì contro la Fiorentina, ma non è stato possibile. Dispiace, però qualche settimana fa avremmo firmato per avere la possibilità di salvarci matematicamente a due giornate dalla fine, quindi bisogna anche apprezzare questo tipo di partite in un momento cruciale della stagione. Il nostro percorso lo conosciamo bene, continuiamo come abbiamo fatto finora, cercando di raggiungere la salvezza domani sera”.

I rossoblù saranno gli ultimi a scendere in campo, conoscendo i risultati delle dirette concorrenti: “Mercoledì scorso siamo stati i primi a scendere in campo, domenica saremo gli ultimi. Ognuno di noi vivrà la giornata come preferisce. Io penserò a preparare al meglio la partita contro una squadra forte come il Milan. Sappiamo che il nostro futuro dipenderà dalla prestazione, sotto questo aspetto siamo concentratissimi”.

LE SCELTE DEL MISTER – Quanto alla formazione, alla terza partita in sette giorni sono sotto osservazione i vari Pavoletti, Nainggolan e Nandez, ma soprattutto Joao Pedro che, diffidato, potrebbe essere tenuto a riposo per evitargli un nuovo cartellino giallo che gli farebbe chiudere la stagione con una giornata di anticipo.

In ogni caso Semplici ha detto che schiererà la formazione “migliore possibile”. Simeone spera in un posto da titolare nell’attacco rossoblù, mentre Rugani proverà a prendere il posto a uno tra Carboni e Ceppitelli. Da non escludere anche una difesa a 4, con Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra.

