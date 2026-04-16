Calcio in lutto per la morte di Alexander Manninger. L’ex giocatore austriaco ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Salisburgo. Aveva 48 anni.

Secondo quanto riportano i media locali, l’auto sulla quale viaggiava si sarebbe scontrata con un treno nei pressi di un passaggio a livello nel territorio di Salisburgo. Per Manninger non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorritori.

Manninger ha disputato numerose stagioni in Italia. Tra il 2001 ed il 2012 in Serie A ha giocato con le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus.

© Riproduzione riservata