Berardi fermato da una contusione alla caviglia. L’attaccante non è fra i 23 convocati partiti per Cagliari, ma il Sassuolo ritrova Djuricic. Difficile che parta titolare dopo la lunga assenza, lo stesso Dionisi ha detto che non ha i 90’ nelle gambe.

“Non sarà facile” la partita contro i sardi secondo il tecnico neroverde. “Noi dobbiamo fare il nostro cammino, sappiamo di poter incontrare delle difficoltà, vuoi per il livello dell’avversario, vuoi per l’ambiente, vuoi perché certe squadre che lottano per la salvezza spesso ci mettono in difficoltà”.

Sul Cagliari: “Ha giocatori importanti, soprattutto nell’attacco della porta. Sulla carta hanno una rosa con poco da invidiare a noi e ad altre formazioni”.

Il Sassuolo sta facendo una splendida stagione, spesso grande con le grandi e un po’ meno con le piccole la squadra emiliana: “Fa piacere che venga notato il fatto che diversi giocatori sono cresciuti, il merito è di tutta la squadra”, sottolinea Dionisi.

“E' normale – continua - che i giocatori giovani che hanno qualità e che trovano continuità riescono via via a migliorare. Obiettivi? Dobbiamo pensare a noi e fare un cammino positivo per avvicinarci a quelle davanti e tenere a distanza chi ci segue”.

(Unioneonline/L)

