Sassari ha risposto con entusiasmo alla presentazione della Torres che come l'estate scorsa si è tenuta in piazza Tola, Centinaia di tifosi hanno gremito la piazza, confermando anche il boom di abbonamenti, cresciuto del 40% e arrivati a 1.400 con qualche giorno ancora per l'acquisto.

La società sassarese ha presentato dirigenza, staff tecnico e medico delle sei formazioni giovanili (200 iscritti) e naturalmente la prima squadra.

Il patron Pierluigi Pinna ha detto: “Continuiamo a crescere e a sognare. Il mercato non è concluso, arriverà qualcosa”.

Sembrava fatta per l'attaccante Jacopo Murano del Picerno 820 reti nel girone C della serie C) ma si sono inseirte Trapani e Foggia.

