"Con il Cagliari sarà una partita difficile, è una formazione nettamente superiore alla sua classifica e in più ha cambiato allenatore, quindi a livello emozionale può avere una reazione molto forte”.

Parola di Maurizio Sarri, che presenta così la sfida di domani (ore 18) all’Olimpico contro i rossoblù, una partita “difficile, assolutamente nulla di facile”.

La Lazio, che aveva iniziato il campionato con due vittorie, è reduce da due sconfitte di fila in trasferta contro Milan e Galatasaray (Europa League).

Squadra dunque in cerca di riscatto, ma Sarri “non si sente in difficoltà”. “Ho visto una squadra che a livello tattico ha fatto passi in avanti giganteschi. Abbiamo cambiato tutto e pian piano ci dovremo adeguare a un nuovo modo non tanto di giocare, ma di pensare. I ragazzi sono applicati ma c’è bisogno di tempo, l’ultima partita da un punto di vista tattico mi ha dato dei segnali”.

