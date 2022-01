Il Cagliari ricomincia da Genova. Al Marassi va in scena la prima giornata del girone di ritorno tra la Sampdoria e i rossoblù. Proprio contro la Samp la squadra di Mazzarri ha ottenuto l’unica vittoria di un girone d’andata da dimenticare.

Un match delicatissimo che i sardi affrontano in piena emergenza: oltre ai soliti Rog e Walukiewicz, tra epurazioni, infortuni, Coppa d’Africa e Covid mancano anche Nandez, Strootman, Dalbert, Keità, Oliva, Ceter, Ceppitelli, Godin e Caceres.

Esordio dal 1’ per il nuovo acquisto in difesa Matteo Lovato, tra i titolari c’è anche Altare. Questo l’undici scelto da Walter Mazzarri, per un Cagliari schierato con il solito 3-5-2 e un trio difensivo decisamente inedito: Cragno, Altare, Lovato, Carboni, Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti.

La Samp di D’Aversa risponde con un 4-4-2: Audero, Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru, Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva, Gabbiadini, Caputo.

Al Luigi Ferraris arbitra Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

(Unioneonline/L)

