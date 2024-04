Anche il Cagliari Calcio ricorda Sa Die de sa Sardigna e, in occasione della “Giornata del popolo sardo”, presenta la Maglia Gara Special Edition che verrà indossata durante la prossima partita in casa, il 5 maggio, contro il Lecce.

La maglia, con effetto pixel (con cromaticità che richiamano l’opera di Giuseppe Sciuti “Entrata di Giovanni Maria Angioy a Sassari”) proposto anche nella parte laterale dei pantaloncini e nel retro dei calzettoni, presenta lo stemma del Cagliari Calcio sul fronte, sul lato e all’altezza del cuore, e ha nei tre testi in lingua sarda che compaiono in diversi punti della divisa da gioco i suoi elementi distintivi: «Il nome della festa, “Sa Die de sa Sardigna”, visibile in orizzontale nel retro della maglia e in verticale nel retro dei calzettoni – spiega il club - la data “Su 28 de Abrili” internamente nel girocollo; la frase “Nara Cixiri” internamente nella parte inferiore della maglia, a ribadire e ricordare la formula fonetica con la quale, secondo la leggenda, era facile individuare “lo straniero”. I Piemontesi venivano bloccati vedendosi formulata la richiesta “Nara cixiri” (trad.: pronuncia la parola “cece”), chi non riusciva a pronunciare bene questa parola (“cixiri” in sardo significa “cece”) non era “casteddaio” ed era quindi destinato a venire imbarcato e allontanato».

La maglia è stata realizzata dallo sponsor tecnico EYE Sport nel rispetto dell’ambiente: il filato dei tessuti è prodotto dal riciclo di PET.

(Unioneonline)

