"Possiamo veramente entrare nella storia, abbiamo dimostrato valori non indifferenti, l'energia dentro di noi è incredibile”. Così Davide Nicola carica la sua Salernitana in vista della supersfida per la salvezza contro il Cagliari.

Il mister dei campani, riusciti a superare proprio i rossoblù grazie alla vittoria contro il Venezia, è sicuro: “La Salernitana e il suo popolo meritano di restare in serie A".

"Quello che abbiamo fatto fino a questo momento è frutto di un lavoro importante. Sembravamo fuori dai giochi, invece due mesi e mezzo di lavoro stanno dando frutti sperati. Questa piazza - sottolinea il mister granata - merita la salvezza".

A spingere la squadra campana non solo l’entusiasmo per il momento decisamente positivo in fatto di risultati, ma anche i supporter sugli spalti dell’Arechi, dove è previsto il tutto esaurito. Sono infatti attesi 28mila spettatori.

