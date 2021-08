E’ il giorno decisivo per il futuro di Cristiano Ronaldo, anche se l’eventuale annuncio ufficiale del suo trasferimento potrebbe non arrivare oggi.

Tutti gli indizi vanno verso un addio del portoghese, pronto a trasferirsi al Manchester City.

Questa mattina CR7 alle 9.20 era arrivato alla Continassa, sembrava pronto per la seduta di allenamento e invece poco dopo ha lasciato la sede del club bianconero. Non si è allenato e non dovrebbe essere della partita domani contro l’Empoli.

La Juventus aspetta l’offerta del City, avrebbe posto la condizione di incassare 28 milioni di euro dalla cessione del portoghese, che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri.

I Citizens dovrebbero formalizzare l’offerta in giornata, e i soldi ottenuti tra cessione e risparmio sull’ingaggio (60 milioni lordi all’anno) consentirebbero alla Juve di piazzare un colpo di mercato per sostituirlo. In prima fila Moise Kean.

