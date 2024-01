Nel 2005 aveva ventidue anni. Era lui il numero 11 del Cagliari, quando la maglia fu ritirata. Rocco Sabato, nato a Potenza, l’ultimo ad indossare la maglia di Gigi Riva nel corso della sua parentesi in Sardegna: per due anni, tra il 2003 e il 2005.

Poi, il 9 febbraio di quell’anno, la consegna simbolica con Rombo di Tuono, con una cerimonia prima della sfida tra Italia e Russia giocata al Sant’Elia: «Fece di tutto per mettermi a mio agio», racconta Sabato. «Io ero molto giovane e lui si preoccupava di chiedermi come stessi, cercando di coinvolgermi. Una grande umanità e umiltà. Rimasi molto colpito. E feci una promessa: quando questo campione se ne andrà via, io voglio essere lì per l'ultimo saluto. Quando ho saputo quello che è successo, ho preso informazioni e biglietti: sarò a Cagliari per mantenere la promessa».

Lui, legato per sempre a Gigi Riva: «Quella maglia numero 11 è capitata sulle mie spalle quasi per caso, era stata tirata a sorte tra me, Langella e Albino».

(Unioneonline/L.Ne.)

