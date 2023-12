Dall’anticipo con la Lazio al posticipo col Sassuolo. Il Cagliari spera nell’effetto Domus per ritrovare la vittoria, anche se, come spiegato in conferenza da Claudio Ranieri, sarà tutt’altro che facile. «Incontriamo una squadra difficile, che ha battuto Inter e Juventus, che ha fatto più punti fuori casa che in casa. Ci sarà da soffrire e dovremo farlo tutti insieme con i nostri tifosi».

Massima attenzione, per il valore dell’avversario e perché Ranieri dovrà rinunciare a Makoumbou: «Ho rivisto l’azione dell’espulsione, ma solo per vedere gli errori che abbiamo fatto, non dovevamo concedere quello spazio. Antoine, lo sapete, ha giocato sempre con me, ci mancherà un punto di riferimento. Ma sono anche certo che chi lo sostituirà farà bene».

Nessuna indicazione sul nome del sostituto e sulle scelte di formazione: «È vero che hanno subito 26 gol, come noi, ma sono una squadra con automatismi precisi, che segue un canovaccio che conoscono a memoria. Dovrò soppesare ogni soluzione».

