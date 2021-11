Verona-Cagliari è finita 0-0. Ecco le pagelle rossoblù.

Radunovic 7: Alza un muro con i due centrali di difesa. Due grandi parate su Barak e Lasagna, tanti altri interventi più facili. Molto sollecitato, soprattutto nella ripresa, risponde alla perfezione.

Caceres 6: Prova sufficiente. A volte va in affanno, se la cava con esperienza.

Ceppitelli 7: Superbo sulle palle alte, ma anche su quelle basse. Ottima la prova in marcatura su Simeone per più di un tempo, poi Cholito gli sfugge un paio di volte ma il Verona imperversava attaccando con tutti i giocatori. Gran guizzo nel finale a chiudere sul tiro del fresco Lasagna lanciato a rete.

Carboni 7: Nel secondo tempo è onnipresente. Quando il Cagliari va in affanno, quando sembra che un giocatore dell’Hellas possa arrivare indisturbato in porta, arriva lui. Prova eccellente del giovane centrale.

Lykogiannis 5,5: Faraoni è un brutto cliente e lo mette parecchio in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo.

Zappa (dall’86’) s.v.

Bellanova 6: Grande verve nei primi 45’, in cui prova anche un tiro. Poi col Cagliari schiacciato può solo provare a dare una mano in difesa.

Grassi 6: Una bellissima sgroppata, dopo meraviglioso tacco di Joao, nel primo tempo. Una partita di lotta tutto sommato sufficiente, esce dolorante.

Strootman (dall’82’) s.v.

Nandez 6.5: Primo tempo straordinario. Gran corsa e importante contributo anche in fase offensiva. Nella ripresa perde un po’ di lucidità quando ha la palla tra i piedi ma non smette mai di dare il suo contributo, sia quando si tratta di difendere che quando bisogna ripartire.

Dalbert 5,5: Inconsistente. Un’altra prova opaca dell’esterno brasiliano. Non si vede praticamente mai al cross, non un’azione degna di nota. Dà una mano a Lykogiannis in fase difensiva.

Marin (dal 74’) s.v.

Joao Pedro 6: Finché il Cagliari se la gioca alla pari è lui il faro in attacco. Un assist per Bellanova, un meraviglioso tacco a lanciare Grassi e altre giocate. Nel secondo tempo è tutta un’altra partita e tocca pochi palloni.

Keita 5,5: Si sbatte per 60’, spesso solo in avanti, a cercare di dare profondità e pressing. Ma è spesso impreciso anche nei passaggi elementari. Dopo 60’ inizia a mancare anche la corsa e lascia spazio a Pavoletti.

Pavoletti (dal 74’) s.v.

Mazzarri 6: Porta il punto a casa da una trasferta difficile. Il Cagliari gioca alla pari nel primo tempo, una delle migliori versioni rossoblù viste quest’anno. Nella ripresa difende con le unghie e con i denti quel pareggio che gli consente di lasciare l’ultimo posto in classifica. Ripartiamo da qui, ma la produzione offensiva della squadra ha bisogno di fare uno scatto in avanti.

