Intervenuto alla trasmissione “Tradizione romanista” su Instagram, Radja Nainggolan ha risposto anche a una domanda su un possibile rientro al Cagliari.

«Continuo a sentire i miei amici Pavoletti, Nandez e Rog, con cui siamo rimasti in contatto. Mi dicono che la Serie B è complicata, che è difficile giocare in questa categoria, dove pensi di poter vincere facilmente e invece...».

«Ma il Cagliari – continua il Ninja - ha ancora tutte le possibilità per tornare in alto. Rientrare lì? Io ci penso sempre, in fondo per me Cagliari è come Roma, anche se la squadra non lotta per vincere e bisogna combattere per fare risultato. Di certo, non sto ancora pensando a cosa farò quando smetterò di giocare”.

