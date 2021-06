La Guardia di finanza di Muravera ha avviato le indagini nel tentativo di smascherare l'uomo che domenica, prima della gara Muravera-Torres del campionato di Serie D, ha fatto una telefonata ad un dirigente della società sarrabese.

Qualificandosi come il comandante della stazione di Muravera, ha invitato tre giocatori a presentarsi in caserma assieme a una quarta persona dello staff tecnico per dei chiarimenti proprio in merito alla partita che doveva essere giocata: Muravera-Torres, importantissima per la salvezza dei sassaresi.

A fine gara si è scoperto che nessun componente della Guardia di finanza né tantomeno il comandante aveva fatto la telefonata. Si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto, oppure di un tentativo per condizionare in qualche modo la gara? La Guardia di finanza indaga per risalire alla provenienza di quella telefonata e a individuarne l'autore.

Un episodio strano che non ha certamente condizionato la gara visto che il Muravera pur perdendo ha giocato una grande partita. Un episodio che neppure viene commentato, denunciato dalla società e sul quale tutti sperano che si faccia piena luce.

© Riproduzione riservata