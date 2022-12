Ultimo atto per il Campionato del mondo 2022 ospitato dal Qatar.

In campo per la finalissima la Francia campione in carica e l’Argentina di Lionel Messi.

Al Lusail Stadium, davanti a oltre 86mila spettatori, l’Albiceleste manda in campo E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

Deschamps risponde con Lloris, Varane, Kounde, Upamecano, T. Hernandez, Raboit, Tchouameni , Mbappé, Dembele, Griezmann, Giroud.

Direzione di gara affidata dall’arbitro polacco Marciniak.

LA CRONACA:

23’ – Argentina in vantaggio: la sblocca Messi su calcio di rigore, concesso per una spinta di Dembele ai danni Di Maria

37’ – Raddoppio argentino! Di Maria conclude un contropiede da manuale e fa 2-0

