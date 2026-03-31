Con la Macomerese l’Arzachena anticipa a giovedì. Il giorno dopo il 2-2 con l’Ozierese la squadra di Mauro Ottaviani è così tornata al Biagio Pirina per preparare la trasferta del turno prepasquale, valida per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Un match in cui gli smeraldini andranno a caccia di punti utili per conquistare anzitempo la matematica salvezza. Al pari degli avversari. “Con 45 punti e 12 ancora disponibili non possiamo dire di essere matematicamente salvi, e lo stesso vale per la Macomerese, che di punti ne ha 40. Ci aspetta un’altra gara difficile in casa loro: all’andata finì 2-2, è una squadra davvero ostica”, dice Ottaviani, che per la sfida di giovedì confida di recuperare uno tra Loddo e Olivera.

Domenica contro l’Ozierese i due centrocampisti non hanno giocato, causa infortunio. «Eravamo un po’ rimaneggiati, ma chi li ha sostituiti ha fatto una grande partita. Una partita che meritavamo di vincere», ricorda Ottaviani a proposito della gara con la terza forza del girone B. In vantaggio con Bonivardi su rigore, i galluresi hanno subito l’1-1 sempre dal dischetto, autore Ferro, che ha poi siglato il 2-1 degli ospiti, fino al pareggio di Saggia.

«Loro hanno avuto tre occasioni e hanno fatto due gol e colpito un palo, la partita l’abbiamo fatta noi: per fortuna», aggiunge il tecnico dell’Arzachena, «l’abbiamo recuperata. Poteva andare meglio, ma dato che è un’ottima squadra è andata bene«.

Nell’occasione i biancoverdi hanno ritrovato il loro stadio dopo i lavori di rifacimento del manto erboso. “Tornare al Biagio Pirina è stato bello e importante: adesso potremo allenarci e giocare le ultime gare interne a casa nostra, col supporto della nostra gente”, dice Ottaviani. Quel che ci vuole per conquistare eventuali punti playoff. “In quattro giornate può succedere di tutto, per cui prendiamo ciò che arriva: alla fine”, conclude l’allenatore romano, “tireremo le somme”.

Per l’indisponibilità dello Scalarba, Macomerese-Arzachena si giocherà al Comunale di Borore: squadre in campo alle 16, arbitra Elisa Arru della sezione di Sassari.

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