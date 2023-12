Quarantacinque minuti da incubo per il Cagliari, che va al riposo sotto di un gol contro la Lazio e con un uomo in meno per l'espulsione a metà frazione di Makoumbou.

Ranieri conferma nove undicesimi della formazione di partenza col Monza, inserendo Azzi per Augello e con Lapadula al fianco di Petagna e Luvumbo in panca. Un 3-4-1-2 che resiste solo 8', quando Hatzidiakos macchia indelebilmente la sua prestazione: il greco scivola su un pallone facile, Lazzari ringrazia, serve Pedro e la Lazio va sull'1-0 senza troppi patemi.

Hatzidiakos continua a regalare errori, prendendosi un giallo e regalando una punizione a Luis Alberto, ma Scuffet salva.

Il Cagliari reagisce e prende campo. Ma al 23' Pedro impegna ancora Scuffet e, al 25', arriva anche il rosso per Makoumbou, su segnalazione del Var, per un fallo da ultimo uomo su Guendouzi. Ranieri corre ai ripari: fuori Hatzidiakos e Lapadula, dentro Sulemana e Luvumbo e Cagliari schierato con un 4-4-1. Il primo tempo si chiude così con i rossoblù in svantaggio 1-0.

