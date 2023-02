Turno infrasettimanale per il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi. I rossoblù saranno impegnati domani ad “Asseminello” contro i pari età dell’Inter. Fischio d’inizio alle 12.

Match valido per la 19ª giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno. Capitan Palomba e compagni vorranno reagire subito, dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Torino. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre.

Torna disponibile Masala dopo aver scontato la squalifica. In classifica il Cagliari è nono con 27 punti, in piena corsa per un posto nei playoff. Inter dodicesima a quota 22.

I ragazzi guidati da Chivu vengono dal pareggio interno per 1-1 contro il Bologna. All’andata l’incontro terminò in pareggio per 2-2, le reti dei sardi furono realizzate da Carboni su rigore e Yanken (attualmente in prestito alla Correggese).

