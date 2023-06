Gianluca Lapadula pigliatutto. Probabilmente la promozione in Serie A non è abbastanza per il centravanti del Cagliari, grande protagonista della cavalcata rossoblù: l’attaccante cercherà una nuova vittoria, ma a bordo della sua Ferrari.

Il bomber peruviano, infatti, parteciperà al concorso d’eleganza per auto “Poltu Quatu Classic”, che avrà luogo nell’omonimo hotel, in Costa Smeralda, dal 6 al 9 luglio. Si tratta di uno dei due concorsi italiani riconosciuti dalla Fiva (la Federazione internazionale dell’auto d’epoca), diviso in otto diverse classi.

Dal canto suo, Lapadula parteciperà con una Ferrari Testarossa di colore nero, uguale a quella che anche Maradona amava sfoggiare. Oltre al rossoblù, tra i Vip in gara, ci sarà Miki Biaison, Campione del mondo di Rally, che esibirà una Kimera Evo 37.

