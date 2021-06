Pioggia di gol al "Peppino Sau" di Usini, nella sfida tra Latte Dolce e Giugliano, nell’ultima giornata di serie D, girone G.

Finisce 5-4 per i sassaresi, trascinati da bomber Gigi Scotto, autore addirittura di un poker e capocannoniere del girone.

Una partita con in palio, vista la situazione delle due contendenti (Latte Dolce salvo a metà classifica, ospiti fanalino di coda e già retrocessi), solo la voglia di chiudere in bellezza la stagione.

La spunta come detto il Latte Dolce, grazie alla vena realizzativa di Scotto, che va in gol al 19’, al 26’ e poi altre due volte nella ripresa.

Le reti degli ospiti portano invece la firma di Orefice (doppietta), Pozziello e Russo. Il quinto gol dei padroni di casa lo sigla invece Kone.

Tanti gol anche nell’altro match del sabato, quello tra la capolista Monterosi e il Carbonia.

Al Martoni finisce 3-3, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Borrelli e raddoppiano grazie a un autogol di Bagaglini. Ad accorciare il risultato e Cannas, poi il Monterosi passa ancora con Caon. Ma non è finita: vanno infatti a segno Cappai e Russu, per il pareggio finale.

Il Monterosi guarda così tutti dall’alto con 81 punti, mentre i minerari di Suazo si godono la tranquillità di metà classifica, con 46 punti.

