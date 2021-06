L'allenatore sardo Pino Murgia firma il contratto col Foligno (serie D), va subito in panchina e lo salva, grazie al pareggio colto ieri (2-2) sul campo del Flaminia.

"La settimana scorsa – racconta il mister - c’è stata la chiamata del presidente del Foligno: senza pensarci un attimo, ho accettato l'incarico: sono stato tre giorni con la squadra. Ieri la gara pareggiata col Flaminia. Un punto che vale la salvezza per gli umbri. Il Foligno merita di tornare al passato splendore con lunghe tappe in Serie C: la nuova Società ha un bel progetto per il futuro".

Murgia guiderà la squadra anche il prossimo anno. Il suo è un passato davvero straordinario. Ha allenato ovunque: in Macedonia, a Malta, in Indonesia, in Iraq. In Sardegna è stato sulla panchina del Tortolì, Fonni e Selargius.

© Riproduzione riservata