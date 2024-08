È di Roberto Piccoli il primo gol stagionale del nuovo Cagliari 2024-2025. All’intervallo, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, i rossoblù sono avanti 2-0 contro la Carrarese alla Domus: il raddoppio è di capitan Pavoletti.

Davide Nicola, per il suo esordio ufficiale col Cagliari, sceglie a sorpresa un 3-4-2-1 speculare alla Carrarese: Luvumbo e Piccoli giocano a supporto di Pavoletti. C’è Azzi schierato a destra dopo che Zortea è stato preservato per un colpo subito alla spalla. In difesa debutta Luperto, a centrocampo con Deiola il rientrante Marin.

Primo tentativo al 4’, su cross da destra di Zappa tenta l’acrobazia col tacco Pavoletti e manda alto. Al 6’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, va di testa Piccoli e Bleve blocca in tuffo. Su una bella azione manovrata del Cagliari al 14’ Pavoletti di prima serve Marin, scarico a destra per Luvumbo e il suo rasoterra prende soltanto l’esterno della rete.

Dopo il cooling break al 26’, necessario per il grande caldo nonostante il fischio d’inizio alle 21.15, il Cagliari passa: è il 33’, Luperto recupera due volte palla a centrocampo e lancia Piccoli che di prima intenzione col sinistro infila Bleve. Protesta Cerri per un fallo a inizio azione ma non c’è nulla: 1-0 e gol al debutto per il nuovo attaccante rossoblù. Piccoli al 41' propizia anche il raddoppio, perché su una punizione di Marin è lui a colpire di testa trovando l'involontaria deviazione di Pavoletti, al quale va comunque assegnata la marcatura in quanto autore dell'ultimo tocco.

Si va al riposo dopo due minuti di recupero.

Nel secondo tempo la Carrarese accorcia al 43’ con Giuseppe Panico.

Al 71’ Matteo Prati riporta i rossoblù avanti di due.

