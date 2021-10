Quando si dice amore per la propria squadra.

A Pescara, in occasione del match tra la squadra di casa e l’Olbia, valido per la dodicesima giornata del campionato di serie C, il settore destinato alla tifoseria gallurese non era completamente vuoto, nonostante la trasferta proibitiva.

Sugli spalti dello stadio Adriatico era infatti presente un unico, irriducibile, tifoso sardo, che non ha mancato di esporre la bandiera con i 4 Mori per far sentire il proprio supporto alla compagine di Max Canzi.

La foto che lo ritrae solo soletto sulla tribuna ospiti completamente vuota ha fatto subito il giro del web, come esempio perfetto di attaccamento al calcio e testimonianza di affetto nei confronti dei propri beniamini.

