Gastón Pereiro è – ora anche ufficialmente – un nuovo giocatore del Genoa. Dopo l’accordo raggiunto negli scorsi giorni e le visite mediche svolte stamattina, l’ex Cagliari ha firmato il contratto che lo lega alla società ligure. Già allenatosi in gruppo agli ordini di Alberto Gilardino, potrà debuttare sabato alle 15 alla ripresa del campionato dopo la sosta, al Ferraris contro il Bologna.

Arrivato in Italia al Cagliari a gennaio 2020, non è riuscito a imporsi in Sardegna. Per lui 71 presenze fra Serie A, B e Coppa Italia con la maglia rossoblù, mettendo a segno 9 gol (5 nel 2021-2022 il miglior score). L'ultima partita col Cagliari risale al 2 gennaio scorso, in Coppa Italia contro il Milan, poi il trasferimento in prestito in B alla Ternana dove non è riuscito a evitare la retrocessione dei rossoverdi, scivolati in Serie C a seguito dei play-out col Bari. Dal 29 agosto era svincolato, dopo aver risolto il contrato coi rossoblù (era andato in panchina nelle prime due giornate e nella sfida di Coppa Italia con la Carrarese).

Pereiro, che ha firmato sino al termine della stagione in corso, a breve sarà protagonista della sfida da ex: domenica 24 novembre alle ore 12.30 al Ferraris. Il ritorno all'Unipol Domus è previsto per la ventottesima giornata, nel secondo weekend di marzo (data ancora da definire).

