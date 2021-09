"Come potete vedere, sto prendendo a pugni l'aria per festeggiare il fatto che ogni giorno mi sento un po' meglio".

Lo ha scritto Pelè su Instagram, pubblicando una foto in cui, seduto su una sedia nel corridoio dell'ospedale, mostra i pugni chiusi per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

"Il buon umore è la migliore medicina - si legge nel post della leggenda del calcio - e ne ho in abbondanza. Non potrebbe essere diverso. Ho ricevuto talmente tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine. Grazie a tutto lo straordinario staff dell'Albert Einstein Hospital di San Paolo".

L'ex calciatore, 80 anni e tre volte vincitore del Mondiale con il Brasile (1958, 1962, 1970), era stato operato il 4 settembre per un sospetto tumore al colon scoperto durante alcuni esami di routine.

È rimasto in terapia intensiva fino al 14 settembre, prima di essere trasferito in reparto, ma venerdì ha fatto un breve ritorno in intensiva "come misura preventiva" a causa di una piccola "instabilità respiratoria".

