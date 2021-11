“Con Mazzarri abbiamo iniziato un progetto che è partito da pochissimo, da metà settembre. Da qui e nelle 8 gare che ci separano dal 21 dicembre e dalla pausa natalizia, avrà tutto il tempo per capire, con il supporto del direttore sportivo, quali sono i giocatori che adesso meritano di essere nel Cagliari e di vestire questa maglia”.

Lo ha dichiarato il direttore generale del Cagliari Mario Passetti ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Cagliari-Atalanta, ribadendo le parole del presidente Giulini, che già nei giorni scorsi aveva confermato la fiducia del club a Mazzarri, nonostante l’ultimo posto in classifica.

"Quella del Cagliari sappiamo essere una maglia pesante – ha aggiunto Passetti - perché rappresenta tutto un territorio e tutta un'isola. Però è anche un onore, e quindi in queste otto partite che mancano e in tutti gli allenamenti lui sa di avere in mano la possibilità di scegliere e anche di far capire ai giocatori che non se la sentono, che potranno poi cambiare squadra a gennaio. Da lì – ha concluso il direttore generale - determineremo quello che sarà il nostro mercato a gennaio".

