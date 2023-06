Giovedì la carica dei tifosi, con oltre 2500 persone a invadere la Curva nord della Domus per far capire al Cagliari che non è mai solo, oggi la rifinitura nella quiete di Asseminello e, a seguire, la partenza per Parma. Dove domani alle 20.30, in un Tardini che sarà una bolgia, sarà in palio un biglietto per la finale dei playoff promozione.

Ranieri si prende tutto il tempo per scegliere la formazione iniziale e in Emilia si porta tutti i rossoblù disponibili, con le solite eccezioni degli infortunati Capradossi e Falco. “Devo pensare bene all'undici iniziale”, ha spiegato il tecnico nella conferenza di ieri, “ma faccio un plauso a tutti quelli che sono subentrati, perché hanno dato un contributo importante”. Ecco perché domani saranno importanti quelli che partiranno dal primo minuto come quelli che subentreranno. In un Tardini dove tutto il settore ospiti (1300 posti) sarà colorato di rossoblù, con presenze sparse anche in tutto lo stadio.

Questa la lista completa dei 24 convocati.

Portieri

Radunovic, Aresti, Ciocci.

Difensori

Altare, Dossena, Goldaniga, Obert, Di Pardo, Zappa, Azzi, Barreca.

Centrocampisti

Deiola, Mancosu, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Nandez, Lella, Viola.

Attaccanti

Lapadula, Prelec, Luvumbo, Pavoletti, Millico.

