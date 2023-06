I 1300 posti nel settore ospiti al Tardini sono andati a ruba. Quella fetta dello stadio di Parma, domani sera, si colorerà di rossoblù: i tifosi sardi saranno il dodicesimo uomo che spingerà il Cagliari verso il miglior risultato possibile dopo il 3-2 da batticuore della semifinale di andata dei playoff.

Per chi non potrà andare in trasferta, c’è la Unipol Domus.

Il Cagliari Calcio, con il Comune di Cagliari, apre le porte della casa rossoblù per trasmettere la gara di Parma sui maxischermi: a disposizione la Tribuna, dalle ore 19.15 di sabato 3 giugno.

Per accedere allo stadio basterà scaricare gratuitamente dall’area dedicata su Ticket One l'invito predisposto per l’occasione: l’iniziativa è aperta a tutti, fino a esaurimento posti.

Gli ingressi saranno quelli della Tribuna lato sud e nord: l’accesso delle persone diversamente abili (che saranno fatti accomodare direttamente a bordo campo) avverrà esclusivamente attraverso la Tribuna lato sud, accanto al botteghino accrediti.

«Saremo 1300 nel Settore Ospiti a Parma, tanti altri nel resto dello stadio emiliano. Tutti a trepidare: a Cagliari, in Sardegna, nel mondo. E anche all’Unipol Domus potremo vivere insieme la passione per i colori rossoblù», si legge in una nota del club.

