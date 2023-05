Nelle orecchie ancora il boato della Domus, eccitata e rapita dal ribaltone con cui il Cagliari ha battuto il Parma, dopo esser stato sotto 0-2. E quel boato i giocatori sperano di risentirlo domani sera, quando i rossoblù, intorno alle 18.15, scenderanno in campo ancora alla Domus. Sarà solo un allenamento, ma la Curva nord aprirà ancora le porte ai tifosi, come già accaduto a due giorni dalla sfida col Venezia.

«Lo avevo promesso», ha ricordato Ranieri. Che, effettivamente, una settimana fa aveva accolto la richiesta di chi, per lavoro, non aveva potuto esserci. E così l'allenamento si sposta al tardo pomeriggio, con la sensazione che i 450 presenti della volta scorsa saranno almeno il doppio. Perché in città la febbre rossoblù è altissima, in vista del ritorno di sabato. E la conferma arriva dal fatto che, in poche ore, sono andati esauriti i 1.300 posti disponibili nel settore ospiti del Tardini per la gara di sabato.

Ma le richieste restano tantissime e diversi tifosi, dalla Sardegna e dalla penisola, potrebbero decidere di acquistare comunque un tagliando per altri settori, visto che per Parma-Cagliari non ci sono restrizioni.

Intanto la squadra è già tornata al lavoro oggi, con un lavoro di scarico per chi ha giocato ieri e una partitella a campo ridotto per gli altri. Tutti a disposizione, con le solite eccezioni degli infortunati Capradossi e Falco.

