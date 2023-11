«La partita emblema del Cagliari è quella con il Frosinone».

Lo ha dichiarato il mister del Monza Palladino alla vigilia della sfida della Unipol Domus contro i rossoblù di Claudio Ranieri.

«In quella gara – ha detto in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli - il Cagliari era sotto di 3 gol e ha ribaltato il risultato». Un successo che secondo Palladino rappresenta al meglio la capacità di reazione anche sotto pressione della squadra sarda.

Per affrontare il Cagliari, Palladino non esclude un diverso assetto tattico dei suoi: «Il 4-2-3-1? A me è sempre piaciuto e anche l'anno scorso l'abbiamo adottato a partita in corso, riadattando il canonico 3-4-2-1».

Dunque, ha proseguito, «ho dei giocatori camaleontici e non escludo che anche domani potremo partire con questo assetto».

Dopo il Cagliari, il Monza affronterà, venerdì, la Juventus. Ma Palladino non ha dubbi: «La partita più complicata è quella col Cagliari, perché veniamo dopo la pause delle nazionali. E troveremo un ambiente che spingerà molto la squadra. Affrontare ora il Cagliari, dopo che nelle ultime 5 partite ha trovato solidità e punti, mi fa essere preoccupato. E sono preoccupato per l'atteggiamento che avremo, soprattutto se avremo superficialità. Mi aspetto una grande risposta da questo punto di vista», ha concluso.

