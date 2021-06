La Spagna vince ai supplementari una partita pazzesca contro la Croazia con il punteggio di 5-3 e prenota un posto per i quarti di finale.

A Copenhagen partono fortissimo gli iberici, che creano subito due grandissime occasioni mancate da Koke e Morata. Ma al 20’ arriva la frittata di Unai Simon, che manca il controllo su un retropassaggio facile facile di Pedri. La Croazia prende coraggio e va alla conclusione in un altro paio di occasioni ma al 38’ deve capitolare, tiro da centro aria di Sarabia e palla in rete.

Gli spagnoli continuano a macinare gioco e al 12’ della ripresa trovano il meritato vantaggio, con un colpo di testa di Azpilicueta su cross di Torres. I croati rispondono e Unai Simon si riscatta con un gran parata, ma al 76’ Torres sfrutta una disattenzione di Gvardiol, che stava bevendo acqua alla borraccia, e si invola verso la porta per il 3-1.

Sembra finita, ma la squadra di Dalic non si perde d’animo e la riapre al minuto 85, con un gol di Orsic – subentrato a Rebic - al termine di un’incredibile mischia. In pieno recupero, clamoroso 3-3: cross al bacio ancora di Orsic, inserimento perfetto di Pasalic che di testa non lascia scampo al portiere spagnolo.

Sulle ali dell’entusiasmo la Croazia va vicinissima al gol due volte a inizio supplementari: di poco fuori Orsic, miracolo di Unai Simon sul tiro a botta sicura di Kramaric. Poi l’uno-due micidiale degli spagnoli: al 100’ un gran gol di Morata, che addomestica il cross da destra e scaglia un sinistro imparabile che finisce sotto la traversa. Tre minuti dopo segna anche Oyarzabal.

E’ il 5-3, e questa volta il vantaggio è definitivo. Luis Enrique può tirare un sospiro di sollievo.

