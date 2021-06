Zlatan Ibrahimovic si gode le vacanze dopo l’intervento al ginocchio e in attesa dell’inizio della preparazione con il Milan. Ma – anche in ferie – non rinuncia a far parlare di sé.

E’ diventato virale infatti un video che il bomber svedese ha postato sul profilo Instagram, che lo immortala in uno spericolato tuffo dal maxi-yacht su cui sta trascorrendo questi giorni d’estate.

Eloquente la didascalia che accompagna le immagini del salto in acqua da diversi metri: “We fly”, ovvero: Si vola!

Le immagini:

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata