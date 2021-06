A 74 anni Zdenek Zeman torna sulla panchina del Foggia, in Serie C.

A confermare la notizia, nell’aria da giorni, è stata la società pugliese guidata da Nicola Canonico e dalla sassarese Maria Assunta Pintus, che ha annunciato la presentazione ufficiale del nuovo mister allo stadio Zaccheria.

L’allenatore boemo, ex tecnico di molte squadre italiane, tra cui Roma e Cagliari, siederà dunque sulla panchina dei rossoneri di Puglia per la quarta volta.

La prima, tra il 1989 e il 1994, alla guida del cosiddetto “Foggia dei miracoli”, che fece sognare i tifosi, arrivando anche due volte al nono posto in Serie A e sfiorando l’ingresso in Coppa Uefa.

"Avevo voglia di tornare nel calcio per divertire e dare emozioni alla gente”, le prime parole di Zeman da allenatore del Foggia. “Sono venuto – ha aggiunto – per un calcio propositivo, con calciatori che hanno voglia di mettersi in gioco e di lavorare. Spero di vedere gente allo stadio, il calcio non è tale senza il supporto della gente. Il calcio è dei tifosi”.

