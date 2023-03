Sono otto i giocatori fermati dal Giudice sportivo di Serie B, tutti per un turno, in relazione alle partite della trentesima giornata di campionato.

Si tratta di Circati (Parma) e Leverbe (Benevento), entrambi espulsi, e inoltre di Pastina (Benevento), Bartolomei (Perugia), Frabotta (Frosinone), Millico (Cagliari), Nagy (Pisa), Tait (Sudtirol), che erano diffidati. Quanto alle ammende alle società, dovrà pagare seimila euro la Reggina «per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di gioco alcune bottigliette in plastica, costringendo l'arbitro ad interrompere la gara nel primo tempo per circa un minuto».

Per lanci di oggetti, petardi o fumogeni sono stati multati anche Ascoli (tremila euro), Brescia (duemila) e Ternana (mille).

Infine, è stato squalificato per una giornata l'allenatore dei portieri della Reggina, Maurizio Guido, espulso per essere «uscito dall'area tecnica, recandosi nei pressi dell'area di rigore per impartire disposizioni a un proprio calciatore».

© Riproduzione riservata