«Nessuno si metta tra me e il popolo napoletano».

Con una storia su Instagram Victor Osimhen interviene dopo le polemiche dei giorni scorsi seguite al suo diverbio con Garcia e al video successivamente pubblicato (e poi rimosso) sui canali della società azzurra, in cui l’attaccante nigeriano veniva deriso per il rigore sbagliato a Bologna.

«Venire nella città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per la maglia è incrollabile quando la indossa con orgoglio», scrive Osimhen.

«Le accuse contro il popolo di Napoli - aggiunge l'attaccante nigeriano - sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro i quali hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre».

