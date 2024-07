“Ognuno di voi ha contribuito alla conquista di questa salvezza. Grazie ragazzi”.

Con questo messaggio il Cagliari Calcio saluta i giocatori che, con il 30 giugno, hanno concluso la loro esperienza in Sardegna e sono ora pronti per partire verso altri lidi calcistici.

Lunga la lista dei partenti, Oristanio, Mancosu, Aresti (per lui, a 38 anni, possibile l’addio al calcio giocato), Shomurodov, Gaetano, Petagna: per tutti – sul profilo Instagram del club – saluti e ringraziamenti, accompagnati da una foto che ritrae ciascuno sorridente con indosso la maglia rossoblù.

E non mancano le risposte, come quella di Marco Mancosu, che al post del Cagliari Calcio replica: «È stata un’emozione indescrivibile, per sempre grato».

