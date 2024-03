Sfida tra ultime della classe domani allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, dove l’Olbia affronta i padroni di casa della Fermana nel delicatissimo scontro diretto della 10ª giornata di ritorno di Serie C.

Privo di parecchi titolari a causa delle defezioni di Biancu, Nanni, Montebugnoli e Motolese per squalifica e Schiavone, Cavuoti e Zanchetta per infortunio, l’allenatore Marco Gaburro pesca dall’Under 19 Di Nunzio, Ricceri e Di Marcello per ogni evenienza. Sperando che la voglia di salvarsi della sua squadra possa essere più forte di tutto e di tutti. A partire dagli avversari, che a -2 in classifica sognano il sorpasso. «Sarà una partita molto impegnativa, sia per la posta in palio che per l’aspetto ambientale di un campo già caldo di suo, ma questa cosa deve stimolarci, anche perché siamo molto arrabbiati per l’andamento delle ultime due partite nelle quali non siamo riusciti a raccogliere quello che pensavamo di meritare», spiega Gaburro presentando la gara.

«Le assenze sulla singola partita mi preoccupano relativamente: avrò qualche soluzione in meno a partita in corso, ma abbiamo ragazzi con entusiasmo e qualità, e sono convinto che chi andrà in campo farà bene”.

Salterà il match per infortunio l'ex Giandonato; ai box tra i marchigiani anche Fontana, Spedalieri e Semprini. Squadre in campo alle 16.15: arbitra Antonino Costanza di Agrigento.

