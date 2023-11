L’Olbia più incerottata della stagione compie l’impresa strappando un pareggio in doppia rimonta al Sestri Levante: a Vercelli termina 2-2, con Dessena e Palomba che replicano a Forte e Sandri.

Nel lunch match della 15ª giornata di Serie C, giocato oggi al “Silvio Piola” a porte chiuse, la squadra di Leandro Greco deve fare a meno per la prima volta di Ragatzu, fermato da un problema a una caviglia. Defezione che si aggiunge a quelle di Nanni, tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale di San Marino, e Mordini, in fase di recupero post infortunio, più il lungodegente Boganini e lo squalificato Motolese.

Non il massimo per una trasferta dalla quale i bianchi vorrebbero tornare vittoriosi per riscattare la brutta sconfitta con la Recanatese e provare a tirarsi fuori dalla zona calda del girone B. Situazione che accomuna l’Olbia al Sestri Levante, che però parte meglio, trovando il vantaggio al 32’ con Forte.

Tutti nella ripresa gli altri gol: al 25’ Dessena firma l’1-1 servito dal neo entrato Cavuoti, il migliore dei suoi, ma 7’ dopo Sandri riporta avanti la matricola ligure. L’Olbia cerca il pareggio, e lo trova nel primo minuto di recupero quando Palomba, alla prima da titolare in campionato, capitalizza il piazzato di Cavuoti. Il forcing finale non vale il sorpasso, ma va bene così: col punto conquistato i galluresi salgono a quota 16 in classifica, tirandosi fuori dai playout e tenendo a distanza i corsari, che restano a -3.

Domenica si torna al “Nespoli” per affrontare il Perugia quarto della classe con nuove consapevolezze.

