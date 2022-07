In attesa dei gironi del prossimo campionato di Serie C, attesi nelle prossime ore, e del calendario, che verrà svelato il 2 agosto, l’Olbia continua a lavorare a Buddusò, sede del ritiro e di alcune delle prossime amichevoli.

Dopo l’appuntamento col Cagliari Primavera, in programma oggi ad Asseminello, la preseason della squadra di Roberto Occhiuzzi proseguirà col test col Buddusò, formazione del torneo di Promozione, allo stadio “Borucca” il 3 agosto, quello col Sarrabus-Ogliastra (ex Muravera, Serie D) il 6 al “Nespoli” e infine, almeno per ora, l’amichevole con l’Atletico Uri (Serie D) l’11, di nuovo al “Borucca” di Buddusò.

Col Trofeo Sardegna ormai alle spalle, i bianchi procedono così secondo la tabella di avvicinamento all’esordio stagionale del 21 agosto in Coppa Italia, che, oltre alle amichevoli di cui sopra, comprende anche doppie sessioni di allenamento giornaliere e lavoro atletico, alla ricerca della migliore condizione fisica e dell'affinamento dei meccanismi tattici.

