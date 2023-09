Brutte notizie per l’Olbia, che è tornata al lavoro stamattina dopo l’1-1 colto ieri in rimonta ad Arezzo per preparare la gara casalinga di domenica contro la Carrarese.

Il bollettino medico del club sulle condizioni degli infortunati, diramato stasera, suggerisce che Mordini e Dessena staranno fuori per un po’: per il primo prosegue il recupero dopo l’infortunio muscolare rimediato nel match contro la Vis Pesaro due settimane fa, mentre l’ex capitano del Cagliari è stato sottoposto oggi a un trattamento medico di pulizia del menisco e inizierà domani il suo percorso di recupero. Stando così le cose, i due giocatori staranno fuori per tre o quattro settimane.

La buona nuova riguarda Zanchetta, che ha saltato la trasferta toscana per un fastidio muscolare giù superato. Quanto a Boganini, ha iniziato la prima fase del programma di recupero dopo l’intervento al crociato: per lui i tempi si preannunciano molto lunghi, ma potrebbe rientrare prima del termine della stagione.

