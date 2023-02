Roberto Occhiuzzi è soddisfatto. “È stato un bel derby: adesso, se lo devono godere la città, la società e i ragazzi, perché personalmente sono già proiettato verso la trasferta di Gubbio”, dice a caldo l’allenatore dell’Olbia.

«Ci attendono nove finali: al di là del valore del derby di per sé e del successo contro la Torres, la classifica è importante, e io ne sento la responsabilità.

Poi, è chiaro che vincere il derby mi riempie di soddisfazione e mi inorgoglisce, ma ci attendono nove gare fondamentali», insiste Occhiuzzi. «Questa squadra ha fame, e oggi l’ha dimostrato. Ragatzu, poi, meriterebbe due pagine di giornale da solo per quello che ha fatto e sta continuando a fare», prosegue il tecnico dei bianchi. «Lo svantaggio? È capitato altre volte di andare sotto, ma non ero preoccupato perché in passato abbiamo spesso rimontato. Adesso, pensiamo alla trasferta di sabato e a ripartire con la fame vista nel derby».

