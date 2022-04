Occhi lucidi e un dito puntato verso il cielo. Così Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 100esimo gol in Liga e in Premier. Una grande gioia offuscata dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia dopo la morte del figlioletto avvenuta durante il parto. La gemellina e la mamma, Georgina Rodriguez, stanno bene e sono già a casa.

Cr7 è tornato in campo nella partita tra Arsenal e il suo Manchester United. I tifosi gli hanno riservato un abbraccio ideale, come già fatto ad Anfield dove al minuto 7 si è levato un forte applauso accompagnato dal coro “You’ll Never Walk Alone”.

Alla partita di ieri, finita 3-1, quando Ronaldo ha segnato non ha fatto il solito urlo di gioia. Ha levato un dito verso il cielo, una dedica per quel bimbo andato via troppo presto.

